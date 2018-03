O governo da Coreia do Sul considerou positiva a viagem do líder norte-coreano, Kim Jong-un, para a China, ao afirmar que a melhoria de laços entre os dois países vizinhos contribui para o atual clima de aproximação e a desnuclearização do regime. Durante o encontro, Kim transmitiu a Xi seu compromisso para alcançar a desnuclearização da Península Coreana.

