Presidentes de Grêmio e Inter participam do programa Pampa Debates, da TV Pampa

*Valéria Possamai

O futebol entra em pauta na próxima quarta-feira (20), no programa Pampa Debates, da TV Pampa. Os presidentes de Grêmio e Inter, Romildo Bolzan Jr. e Marcelo Medeiros, estarão, ao vivo, no estúdio para avaliar o atual momento dos times e já apontar as primeiras projeções para a próxima temporada.

Na busca pela classificação direta para a Copa Libertadores da América de 2020, os times alçam estar entre nas quatro primeiras colocações da tabela do Campeonato Brasileiro, ou ainda a vaga no G-6, que garante a presença na fase prévia da competição continental.

Atualmente, o tricolor está na 4ª colocação com 56 pontos, enquanto o Inter, na 7ª posição soma 50 pontos. Sob o comando do apresentador e vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, o programa vai ao ar nesta quarta-feira (20), às 17h50 (de Brasília), no Canal 4 – TV Pampa.