Um presidiário da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas aplicava golpes na internet com o perfil falso de um delegado no Facebook. O caso era investigado desde o final do passado, quando o delegado Charles Dias do Nascimento, descobriu o perfil em seu nome. Com a conta, o criminoso tentava aplicar golpes ao realizar compras em grupos de venda e troca da rede social.

