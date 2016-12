Presidiário engole a chave da cela durante rebelião

Um presidiário tomou uma chave de um agente carcerário e engoliu o objeto durante uma rebelião. A confusão aconteceu quando um dos funcionários da delegacia retirava um dos presos de uma cela. O agente foi rendido e teve as roupas rasgadas e o molho de chaves com algemas roubado

Em seguida, os detentos tomaram o corredor em que ficam as duas celas e quebraram as câmeras de segurança. Um policial de plantão que estava armado conseguiu impedir que os presos fugissem da cadeia. O caso aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná.

