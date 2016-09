Presídio de Santa Cruz inaugura nova ala feminina com 36 vagas

O Presídio Regional de Santa Cruz do Sul inaugurou na quinta-feira (29) uma nova ala feminina para as apenadas do regime semiaberto. O espaço, que tem 36 vagas e contará com oficinas de trabalho, começará a ser ocupado a partir desta segunda-feira (3). A obra teve um investimento de 12 mil reais por meio de repasses obtidos pelo Grupo de Apoio à Susepe (Superintendência de Serviços de Penitenciários). Atualmente a casa abriga 27 detentas.

Conforme o diretor da casa prisional, Aledison Picolini, o espaço possibilitará melhores condições para as apenadas. “Além do reforço na segurança, estamos buscando com essas melhorias atender às necessidades dos apenados e possibilitar a ressocialização”, afirmou.

Melhorias

Outras melhorias foram realizadas na casa prisional, como a colocação de telas de proteção no pátio e nas galerias, cercas nas laterais e melhorias na área externa. Os apenados plantaram uma horta com 10 mil mudas. Os alimentos que não são utilizados nas refeições são doados para entidades, como a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, o Hospital Ana Nery e o Lar Gideões.

