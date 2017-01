Na próxima segunda-feira, a Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) iniciará a ocupação das celas do Presídio Feminino de Lajeado, no Vale do Taquari. A medida foi anunciada após reunião nesta quarta-feira entre representantes do órgão e do Foro da Comarca local para acertar questões técnicas e administrativas da iniciativa.

A 8ª DPR (Delegacia Penitenciária Regional) se responsabilizará por toda a logística de transferência das 84 detentas que serão abrigadas no centro penal. Ao menos dez servidores penitenciários devem trabalhar no local.

Concluído em julho do ano passado e inaugurado em novembro de 2016, o presídio de 1,3 mil metros quadrados é considerado modelo no Rio Grande do Sul por ter sido construído com recursos da comunidade local, prefeitura e Judiciário, em um total de 800 mil reais.

“Um dos entraves era a questão da compra dos extintores, então a Alsepro [Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública] comprou os equipamentos”, explicou a superintendente da Susepe, Ane Stock. O sistema de gás também foi instalado nesta quarta-feira.

