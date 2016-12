Preso atualiza o Facebook de dentro da cadeia e coloca até uma foto dele em sua cela

Acrélio Vitor Medeiros Emerick, 20 anos, está preso desde o dia 17 de outubro deste ano. Isso, no entanto, não tem impedido que ele atualize o seu perfil no Facebook com fotos de suas novas tatuagens, feitas no presídio, assim como selfies tiradas dentro da cela. Atualmente, o rapaz está em uma cadeia em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Em uma imagem postada no dia 18 do mês passado, seus amigos na rede social questionam ele sobre o acesso à internet na cadeia. “Ué, mas pode mexer no Face preso?”, pergunta uma amiga. Outra pergunta como tem internet e como ele carrega o telefone. O rapaz responde que está preso e complementa: “Tem net, tem face”.

Em uma das imagens, ele posa com um companheiro de cela. Nas postagens, ele reclama que está esquecido e sem dinheiro. E faz contagem regressiva para uma audiência que, segundo ele, será realizada no próximo dia 15. O preso afirma que será solto: “Dia 15 vou embora”, diz ele em um dos textos publicados.

O detento também exibe as tatuagens feitas na própria cadeia, uma delas um tubarão. “Tattoo nova”, escreveu no dia 25 de novembro.

Comentários