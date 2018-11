A Polícia Civil capturou Anderson Ribeiro da Silva, acusado de tentar matar com 40 facadas a ex-namorada Tayane Mendes Cruz, 25 anos. O crime aconteceu no dia 4 em frente a um salão de beleza de Queimados (RJ). A vítima havia terminado o relacionamento com o agressor pouco antes do ataque. Apesar da quantidade de golpes, ela sobreviveu porque nenhum órgão vital foi atingido.

