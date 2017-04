Policiais da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos e Entorpecentes prenderam, na sexta-feira (07), em diligências no bairro Três Vendas, em Pelotas, no Sul do Estado, um criminoso que praticou uma série de assaltos a estabelecimentos comerciais e pedestres.

De acordo com o delegado Rafael Lopes, o homem, que não teve a identidade revelada, possui inúmeros antecedentes policiais por esses crimes. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (10) pela Polícia Civil.

