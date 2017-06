Preso casal que fazia tele-entrega de drogas com carro de luxo em Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu em flagrante um casal de traficantes, na madrugada desta terça-feira (20), em Porto Alegre. Durante a ação, foram apreendidos um veículo utilizado pelos suspeitos para fazer o serviço de tele-entrega de drogas na Capital e 50 gramas de cocaína de alto grau de pureza.

Segundo informações do delegado Rafael Pereira, os criminosos entregavam os entorpecentes principalmente nos bairros Bom Fim, Menino Deus e Cidade Baixa. “Foi apreendido pela Polícia Civil um veículo de luxo que o casal utilizava para realizar o serviço de tele-entrega da cocaína na capital”, relatou o delegado. O modelo do carro não foi divulgado.

De acordo com o diretor da Divisão de Investigações do Narcotráfico, delegado Mario Souza, o casal vendia as drogas para um público de alto poder aquisitivo.

