Preso casal suspeito de envolvimento no desaparecimento e morte da adolescente Vitória Gabrielly em São Paulo

O casal suspeito de envolvimento no desaparecimento e morte da adolescente Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, foi preso pela Polícia Civil, na casa onde mora, no bairro Três Lagoinhas, em Mairinque (SP), na manhã desta sexta-feira (29). A dupla foi levada para a delegacia da cidade, onde deve prestar novos depoimentos. De acordo com a polícia, os dois já têm histórico criminal, sendo a mulher por roubo e o homem por tráfico de drogas.

O casal foi apontado pelo servente de pedreiro Júlio César Lima Ergesse, que foi indiciado por homicídio doloso na quinta-feira (28), como responsável por transportar a menina em um carro no dia em que ela saiu para andar de patins e desapareceu em Araçariguama. O corpo da adolescente foi encontrado oito dias após o desaparecimento, às margens de uma estrada rural, no bairro Caxambu, ao lado dos patins e vestindo as mesmas roupas que a menina estava quando saiu de casa.

O servente de pedreiro, que mora em Mairinque, testemunhou que esteve com a menina e deu seis versões diferentes sobre o caso. Ele contou à polícia que os quatro viajavam juntos no veículo, até que ele foi deixado em uma rua e o casal seguiu em frente com a menina. Durante as investigações, a dupla foi ouvida várias vezes e o carro passou por perícia, mas, como nenhuma evidência foi encontrada, os dois foram liberado.

Identificação de placa

Os policiais envolvidos na investigação tentam identificar a placa de um veículo que aparece nas imagens de uma câmera de segurança próxima ao local do crime e que pode ter transportado Vitória. Três carros já foram vistoriados e os policiais também analisam mais de 300 horas de gravações de câmeras de três rotas diferentes que levam ao local onde ela foi vista pela última vez andando de patins.

Segundo informações, os investigadores têm as três letras e dois números da placa do automóvel e, a partir de combinações, vão tentar cruzar informações para chegar até o carro suspeito. O laudo do IML (Instituto Médico Legal), divulgado na terça-feira (26), confirmou que a adolescente morreu por asfixia por estrangulamento e que ela tentou se defender antes de ter sido assassinada.

Análise do material

Os três suspeitos foram levados ao Instituto Médico Legal, na semana passada, para a coleta de material genético, que é analisado pela perícia. Também foram colhidas amostras de galhos de árvores do local onde o corpo de Vitória foi encontrado.

A roupa da menina e os cadarços dos patins foram enviados ao Instituto de Criminalística, em São Paulo, para serem averiguados. Os celulares dos pais, da madrasta e de outras testemunhas também foram apreendidos pela polícia. Mais de 70 pessoas já foram ouvidas até agora.

As primeiras provas colhidas pelos peritos do Instituto de Criminalística indicam que Vitória tinha uma meia na boca. De acordo com a Polícia Civil, a principal linha de investigação é de execução por vingança. A Secretaria de Segurança Pública divulgou que está oferecendo uma recompensa de até R$ 50 mil para quem tiver informações que possam ajudar a desvendar o caso.

Deixe seu comentário: