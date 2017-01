Preso com quase 300 quilos de drogas, vereador eleito é diplomado na Bahia

Preso com quase 300 quilos de drogas um dia após ter sido eleito vereador no município de Ubaitaba, no sul da Bahia, Messias Aguiar (PMDB) foi diplomado para o cargo mesmo sem ter sido solto até esta quinta-feira (5). A diplomação ocorreu por meio de procuração e foi autorizada pela Justiça Eleitoral.

Apesar de diplomado, o vereador ainda não tomou posse da função, justamente por ainda estar preso no Conjunto Penal de Valença, no baixo sul do Estado. Caso a posse não ocorra até o dia 15 de janeiro, o suplente dele deve assumir a vaga. A primeira audiência de acusação de tráfico de drogas contra o vereador está marcada para o dia 3 de fevereiro.

