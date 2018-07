Preso criminoso suspeito de cometer nove homicídios em Porto Alegre

Agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa prenderam na segunda-feira (02), na Zona Leste de Porto Alegre, um homem suspeito de cometer nove homicídios. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no Beco dos Cafunchos, no bairro Agronomia. O criminoso, de 32 anos, foi localizado portando uma pistola Glock calibre 9 milímetros, com mira laser e seletor de rajada.

Segundo investigações da Polícia Civil, no dia 16 de maio de 2016, duas vítimas foram confundidas com integrantes de uma facção rival e, após capturadas, foram levadas até uma região isolada no bairro Lomba do Pinheiro, onde foram “julgadas” por um tribunal do crime formado por lideranças do tráfico de drogas. Durante a execução de um dos jovens, o outro teria conseguido fugir. “Durante as investigações, ficou comprovado que quatro indivíduos foram responsáveis pela execução. Com a prisão desta segunda-feira, resta apenas um dos líderes foragido”, informou o delegado Rodrigo Reis.

O bandido preso no Beco dos Cafunchos possui antecedentes também por formação de quadrilha e receptação. O Diretor do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), delegado Paulo Rogério Grillo, e o diretor da Divisão de Homicídios, delegado Gabriel Bicca, enfatizaram o incremento das ações operacionais do departamento e as significativas prisões que vêm retirando da sociedade indivíduos de alta periculosidade.

Região Metropolitana

No final da tarde de segunda-feira, agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, prenderam um foragido de 26 anos na Zona Norte da Capital. Contra o indivíduo, existia um mandado de prisão expedido em razão da prática dos crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubos. Os delitos ocorreram em Sapucaia do Sul.

Segundo o delegado Fernando Siqueira, os policiais civis receberam informações sobre o paradeiro do foragido. “Diante das informações, houve o deslocamento ao bairro Mario Quintana, em Porto Alegre, a fim de localizar e prender o indivíduo”, explicou Siqueira.

No bairro Mathias Velho, em Canoas, na Região Metropolitana, agentes da Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais prenderam, no início da manhã de segunda-feira, um assaltante de 29 anos. Segundo a Polícia Civil, o criminoso encontrava-se na condição de foragido pela prática de diversos roubos.

Conforme o delegado Arthur Raldi, o bandido possui acusações de assaltos a estabelecimentos comerciais e transportes coletivos, formação de quadrilha, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, entre outros crimes.

