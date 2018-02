Preso em Canoas foragido com mais de 20 ocorrências por furto, estelionato e ameaça

A Polícia Civil prendeu, na noite de terça-feira (27), em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um homem que estava foragido do sistema prisional. O bandido tem mais de 20 ocorrências por furto, estelionato e ameaça.

Os policiais civis receberem a informação de que ele estaria no Hospital de Pronto Socorro de Canoas. No momento da abordagem, o indivíduo, de 45 anos, forneceu um nome falso, porém, constatou-se que ele havia fugido da cadeia em dezembro de 2017, de acordo com o delegado Luís Firmino.

“O homem foi preso em outras três ocasiões pelos crimes de ameaça, estelionato e disparo de arma de fogo, além disso, possui mais de 20 ocorrências por furto”, disse o delegado. A identidade do bandido não foi divulgada.

