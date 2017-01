Preso em CapÃ£o da Canoa homem que assaltou e estuprou adolescente

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (05), em Capão da Canoa, um homem suspeito de assaltar e estuprar uma adolescente de 16 anos na beira da praia de Capão Novo na segunda-feira (02). O criminoso estava foragido do regime semiaberto. Ele portava um revólver e uma espingarda e foi detido junto com um casal em uma residência.

A vítima e o namorado caminhavam pela orla no início da manhã quando foram abordados pelo bandido. Ele roubou os celulares do casal, deu coronhadas no namorado e depois obrigou a adolescente a fazer sexo oral em um local mais afastado.

