Preso em flagrante um homem que agredia e mantinha a sua mãe, de 86 anos, em cárcere privado no interior do Rio Grande do Sul

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã de segunda-feira (11), um homem de 44 anos por cárcere privado e maus-tratos contra a sua mãe, de 86 anos, no Centro de Canguçu, na Região Sul do Estado.

No momento em que os policiais civis chegaram à residência na qual eles moravam, escutaram a idosa batendo na porta do seu quarto, onde estava trancada há quatro dias apenas em companhia de um animal de estimação. A vítima encontrava-se em situação degradante, “sem as condições mínimas e necessárias para que se tenha uma vida digna”, de acordo com a delegada Lisiane Mattarredona. Ela revelou que a idosa fazia uso de um balde para realizar as suas necessidades fisiológicas, pois não tinha acesso ao banheiro.

Além disso, no período em que estava trancada, ficou com restrição de alimentos e sem contato com qualquer familiar que pudesse intervir em sua ajuda. No dia anterior, a irmã do acusado foi até a residência da mãe e foi agredida pelo homem, que em nenhum momento demonstrou interesse ou preocupação com a situação da vítima.

Segundo a delegada Lisiane, já haviam sido feitos diversos registros de agressões físicas, ameaças e maus-tratos por parte do filho contra a idosa. A identidade do criminoso não foi divulgada pela polícia.

