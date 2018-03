Preso em Porto Alegre um homem que abusou sexualmente da enteada durante quatro anos

Agentes da Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais prenderam, no início da manhã desta -feira (14), no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre, um homem de 32 anos condenado por estupro de vulnerável.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi sentenciado a 23 anos e nove meses de reclusão por abusar sexualmente da sua enteada. Os abusos iniciaram quando a vítima tinha 11 anos e se estenderam por quatro anos, quando a menina finalmente se encorajou a denunciar o fato para a sua mãe, mesmo diante das constantes ameaças que o estuprador fazia.

A vítima, inclusive, teria tentado se matar em virtude dos abusos que sofria. A mãe procurou a polícia no ano de 2015 para denunciar o criminoso. Depois, ele foi condenado pela Justiça.

