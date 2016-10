Preso em Santa Catarina um dos líderes de roubo a cargas no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil prendeu, em um mercado na praia do Campeche (SC), na madrugada deste sábado (15), um dos líderes de roubo a cargas no Rio Grande do Sul. O homem, que não teve o nome divulgado, é apontado pelas investigações como o responsável por coordenar todas as ações da quadrilha.

O preso é morador do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, e teria fugido para Santa Catarina por causa das investigações. A organização criminosa trouxe um prejuízo estimado em R$ 2,5 milhões às empresas transportadoras, segundo a polícia.

