O falso médico preso em Fortaleza nesta sexta-feira (20) usava o pseudônimo de “Érico Heisenberg”, inspirado no personagem da série de televisão norte-americana “Breaking Bad”. De acordo com o delegado Eduardo Tomé, responsável pelo caso, Érico Rodrigues Costa já usava o nome falso há, pelo menos, dois anos, e revelou a origem do nome. Ele se passava por médico nas redes sociais.

