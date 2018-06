Preso foragido que realizou diversos assaltos em Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (12), um foragido do sistema prisional no bairro Agronomia, na Zona Leste de Porto Alegre. De acordo com o delegado Arthur Raldi, o indivíduo, de 21 anos, praticou diversos roubos na cidade.

“Todos os crimes foram cometidos na Capital. O preso possui antecedentes por roubo de veículo, latrocínio, roubo a estabelecimento comercial, roubo a pedestre e tráfico de drogas”, relatou o delegado. A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais.

Carros

Em mais uma etapa da Operação Tornado, um homem foi preso e dois veículos roubados foram recuperados em São Leopoldo, no Vale do Sinos. A ação da 2ª Delegacia de Polícia do município ocorreu na madrugada desta terça-feira (12).

Os dois automóveis, um Mercedes-Benz e um Polo, foram localizados em um estacionamento. O homem que chegou ao local para retirar um dos veículos foi preso em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador. De acordo com o delegado Rodrigo Zucco, nos últimos 30 dias, a operação resultou na recuperação de 21 veículos roubados na Região Metropolitana. “Além disso, 27 pessoas relacionadas a uma organização criminosa responsável por roubos de veículos foram presas”, relatou o delegado.

