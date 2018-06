Preso há mais de dois meses, o ex-presidente Lula será comentarista do Mundial em TV de sindicato

Preso há dois meses, Luiz Inácio Lula da Silva será comentarista do Mundial na TVT (TV dos Trabalhadores), mantida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e pelo Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. O ex-presidente dará seus pitacos sobre o torneio de futebol no programa do jornalista José Trajano, ex-ESPN, que anunciou a novidade em suas redes sociais.

“O ‘Papo com Zé Trajano’, que vai de segunda a sexta-feira, ao vivo, de 18h15min às 19h, na TVT e na rádio Brasil Atual, tem um novo comentarista, um comentarista exclusivo: Luiz Inácio Lula da Silva. Não, não estou brincando não! É sério! Luiz Inácio Lula da Silva será comentarista da TV do ‘Papo com Zé Trajano’ durante o Mundial”, divulgou o jornalista.

Trajano também explicou como Lula participará do seu programa mesmo preso: “Ele vai escrever as suas impressões, manda para a gente, a gente coloca na tela com aspas, você vai poder ler e ouvir na voz de um locutor”. Lula está preso desde 7 de abril na carceragem da PF (Polícia Federal) em Curitiba (PR). O ex-presidente tem na sua cela um aparelho de TV, pedido por ele para assistir aos jogos do Corinthians. O político foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro referentes ao caso do triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Recurso

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski pediu o “destaque” de um recurso do ex-presidente Lula que estava no plenário virtual da Corte, o que fará o caso ser julgado presencialmente pela Segunda Turma.

Quando um relator decide levar um caso ao plenário virtual, é porque entende que o tema não exige debates. O regimento do STF, porém, prevê que outro ministro peça julgamento presencial caso tenha entendimento diferente e considere que a questão deve ser discutida pelo colegiado.

O recurso do ex-presidente pede a anulação de gravações feitas pela Operação Lava-Jato de conversas telefônicas interceptadas e divulgadas em março de 2016 por ordem do juiz federal Sérgio Moro. Entre as conversas, estavam diálogos de Lula com ministros de Estado e parlamentares, autoridades com foro privilegiado no STF.

Uma das conversas, com a então presidente Dilma Rousseff, falava do envio do termo de posse de ministro da Casa Civil a Lula, e foi anulada pelo ministro Teori Zavascki ainda naquele ano. Mas a defesa pleiteou a desqualificação de todo o material, sob o argumento de que Moro usurpou a competência do STF. Afirma, ainda, que o juiz federal emitiu juízo sobre a conversa e que não deveria ter divulgado o material sobre pessoas com foro.

Em julho de 2016, durante o recesso do Judiciário, o então presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, concedeu liminar para Moro manter os áudios sob sigilo. Já em outubro do ano seguinte, após o desenrolar do processo, o relator da Lava-Jato no STF, ministro Edson Fachin, negou seguimento ao pedido porque achou que o tipo de ação apresentada, uma reclamação, não era adequada para análise de fatos e provas. Para ele, a mera captação de diálogos envolvendo pessoas com foro não permite a constatação de que houve usurpação de competência do STF.

