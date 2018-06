Preso há mais de 60 dias, Lula disse que está estudando temas para um programa de governo e defendeu vice de outro partido

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou, na quinta-feira (07), a pretensão de concorrer à Presidência. Mesmo preso, ele ratifica essa disposição em uma carta. Detido há mais de 60 dias, Lula dedica parte de seu tempo à redação de suas memórias. Na quinta-feira, ele recebeu o governador do Piauí, Wellington Dias, e o ex-ministro Jaques Wagner na cela que ocupa desde 7 de abril. Aos dois, disse que reivindicará o direito de disputar a Presidência da República em outubro após a oficialização da sua pré-candidatura.

Na conversa, Lula defendeu a escolha de um vice de outro partido para a chapa que pretende encabeçar. O ex-presidente disse ainda que está estudando temas para um programa de governo, especialmente segurança pública. Segundo Wellington Dias, Lula é candidatíssimo. “E é pra valer. Vai cobrar seus direitos de pré-candidato a partir da aprovação e oficialização no evento da direção do PT e líderes”, declarou o governador do Piauí.

Sobre a saúde do ex-presidente, Dias afirma que Lula está bem. “Bem descontraído, nos mostrou sua cela, onde faz seus exercícios. Escrevendo suas memórias, lendo bastante, principalmente o que mandam para ele sobre o Brasil. Disse que tem cuidado bem da saúde”, relatou o governador.

Ofensiva

O PT fará neste fim de semana o seu gesto mais explícito ao PSB. Lançará resolução informando que o quadro nacional prevalecerá sobre os acordos estaduais e que a prioridade da sigla é atrair os socialistas. O texto também colocará o PCdoB como um dos partidos a serem conquistados para o palanque nacional.

O partido fez, na noite de quinta-feira, os arremates finais na carta do ex-presidente. No texto, Lula volta a dizer que não se conforma com a situação em que está. “Não fui tratado pelos procuradores da Lava-Jato, por [Sérgio] Moro e pelo TRF-4 como um cidadão igual aos demais. Fui tratado sempre como inimigo”, escreveu o petista. “Sonho ser o presidente de um País em que todos tenham direitos e ninguém tenha privilégios.”

Vídeo

Na véspera do ato de lançamento da pré-candidatura presidencial de Lula, o PT divulgou o primeiro vídeo e o jingle da pré-campanha do petista ao Palácio do Planalto. No filme, que reúne imagens das caravanas de Lula pelo País, o partido amarra à campanha presidencial o mote “Lula livre”, em defesa da liberdade do petista. “Olha lá, uma ideia ninguém pode aprisionar, um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança vive, olha Lula lá”, diz a música.

No vídeo de pouco mais de um minuto, o PT inseriu imagens e trechos do último discurso de Lula antes de ser preso. Aparece em destaque uma das frases da parte final da fala do ex-presidente no ato no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em 7 de abril: “Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais poderão deter a chegada da primavera”.

O partido dedica o início do filme e do jingle a críticas ao governo de Michel Temer, com imagens que remetem à crise econômica e à alta do desemprego e com os versos “meu querido, Brasil, o que fizeram com você?”.

