Preso há três meses na sede da Polícia Federal, Lula busca se manter como liderança do PT e do campo da esquerda, apesar das limitações

Preso há três meses na sede da PF (Polícia Federal) em Curitiba, no Paraná, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca se manter como liderança do partido e do campo da esquerda apesar das limitações. Condenado em segunda instância no caso do tríplex no Guarujá (SP), Lula está, em tese, inelegível pela Lei da Ficha Limpa. Mas nem o imbróglio jurídico em torno de sua eventual candidatura e o fato de estar preso o impedem de ainda dar ordens na movimentação política do partido – que insiste que irá registrar a candidatura de Lula à Presidência no dia 15 de agosto no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Na última terça-feira – mesmo dia em que, por meio de carta, Lula reafirmou sua candidatura e criticou o ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), acusando-o de “manobra” por remeter ao plenário da Corte um recurso contra sua condenação -, o PT informou que o ex-presidente indicou cinco nomes para coordenar sua campanha para as eleições deste ano. Entre eles, José Sergio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, o ex-ministro Ricardo Berzoini e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto.

O anúncio dos nomes indicados por Lula foi feito à Executiva Nacional do PT pela presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann. Designada por Lula como sua porta-voz horas antes de ser preso, no dia 7 de abril, a senadora é a principal responsável por repassar as orientações dadas por ele de dentro da PF.

Gleisi tem repudiado qualquer insinuação a respeito de um plano B do PT para a disputa presidencial em outubro. A senadora, que faz parte do chamado núcleo duro do PT, já repreendeu declarações de correligionários como o ex-governador da Bahia Jaques Wagner e o atual governador do estado, Rui Costa, que abordaram, em entrevistas à imprensa, a possibilidade de o ex-presidente Lula não poder concorrer nas eleições.

“Mas ele não sabe que o Ciro [Gomes] não passa no PT nem com reza brava?”, disse ao saber de uma declaração de Wagner de que o PT poderia indicar um vice para uma chapa com o pré-candidato do PDT.

O próprio Lula enviou, em maio, uma carta para a senadora validando sua postura combativa aos debates sobre plano B ou um apoio do PT a Ciro. No documento, Lula diz saber o quanto Gleisi tem sido “atacada” por se manter fiel à candidatura do ex-presidente.

Advogado e coordenador

Lula e o PT deram mais um importante passo de olho na eleição com a entrada do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad na defesa jurídica do ex-presidente. Coordenador-geral do programa de governo de Lula, Haddad agora terá acesso livre ao petista na prisão. Isso porque, após pedido feito por Lula, o ex-prefeito de São Paulo se inscreveu como seu advogado de defesa.

Não há expectativa, no entanto, para que ele atue nas ações penais que o petista responde na Justiça, mas sim em questões políticas e de campanha. “Ele disse: ‘Haddad, você tem que estar aqui todos os dias, venha para cá para a gente conversar, entra aí como advogado. Nós temos que fechar esse plano de governo para mostrar para o Brasil o que estamos apresentando”, relatou Gleisi, que visitou o ex-presidente junto a Haddad no dia 28.

Nesta sexta-feira, o ex-prefeito visitou Lula pela primeira vez como seu advogado.

Visitas na PF

No ranking de encontros com Lula, quem lidera o placar de visitas ao ex-presidente na sede da PF em Curitiba, além de parentes e advogados, é Gleisi Hoffmann.

Desde o dia 3 de maio, quando Lula ganhou autorização para receber, às quintas-feiras, duas pessoas que não sejam de sua família, a senadora e presidente do partido foi a seu encontro quatro vezes.

Em seguida aparecem Haddad, com três visitas – duas como amigo e uma como advogado -, e o Jaques Wagner, com duas.

Ao sair de uma das visitas, no dia 21 de junho, Gleisi disse ter ido para “despachar para a campanha” com Lula. “Ele pediu e deu orientações sobre várias questões da campanha”, disse. Ela também afirmou que Lula deu orientações de como montar um calendário de lançamento nos estados.

“Vamos começar os lançamentos da pré-candidatura dele pelos estados, a gente vai fazer um calendário para ele aprovar. Enfim, ele está cheio de ideias, deu um monte de orientações”, afirmou.

Ao todo, 40 pessoas já visitaram Lula na PF: sete líderes religiosos, que podem vê-lo às segundas-feiras, 11 parlamentares da Comissão de Direitos Humanos do Senado, outros oito membros da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara e 14 pessoas ligadas a Lula ou ao PT. Entre elas, a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente uruguaio José “Pepe” Mujica. É o próprio Lula que escolhe quem irá visitá-lo a cada semana.

Nenhum pré-candidato, nem mesmo os que defendem que Lula possa disputar a eleição, como Manuela D’Ávila (PCdoB), Guilherme Boulos (PSOL) e Ciro Gomes (PDT), encontraram-se com o petista.

