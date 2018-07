Preso homem acusado de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos em Canoas

A Polícia Civil, por meio da DECAP (Delegacia de Capturas), do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), realizou, na manhã desta segunda-feira (16), uma operação em Canoas, na região Metropolitana de Porto Alegre, resultando na prisão de um homem por estupro.

A ação ocorreu no bairro Mathias Velho, onde foi preso A.L.M., de 40 anos de idade, em cumprimento a mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória definitiva, expedido pela prática do crime de estupro de vulnerável. O preso é acusado de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos de idade, fato que teria ocorrido na casa ao lado da vítima, tendo o vizinho como acusado.

A mãe da vítima tomou conhecimento do fato e procurou imediatamente a polícia, tendo registrado o boletim de ocorrência que iniciou a investigação na Delegacia de Atendimento a Mulher de Canoas. O preso foi conduzido ao DEIC, para a realização das formalidades legais concernentes a sua prisão, de onde seguirá diretamente ao sistema penitenciário.

Cadastro de Pedófilos

Em janeiro deste ano, o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, sancionou o Projeto de Lei 16/2016, de autoria do deputado estadual Maurício Dziedricki (PTB), que cria o Cadastro Estadual de Informações para Proteção da Infância e da Juventude, o chamado Cadastro de Pedófilos. A proposta foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa gaúcha.

“Não é com alegria que sanciono essa lei, uma vez que ela trata de uma enorme crueldade. Mas é com a sensação de dever cumprido porque, a partir da sua implantação, temos a perspectiva de tentar diminuir esse crime tão perverso. Quero saudar o deputado Maurício Dziedricki pelo empenho na criação desse cadastro, já que muitos pedófilos cumprem penas diferentes da prisão fechada, como a reabilitação, e não há um controle geral desses criminosos”, ressaltou o governador na ocasião.

O acesso ao Cadastro de Pedófilos deve ser feito pelo site da SSP (Secretaria da Segurança Pública) e permite que membros do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Civil e da Brigada Militar, além de pessoas envolvidas com a defesa dos direitos das crianças, como conselheiros tutelares e secretários de assistência social, possam agir de maneira mais efetiva e com medidas protetivas. “Mais do que culpar os criminosos, a importância do cadastro está em conhecê-los, para que possamos proteger nossas crianças desse horror”, enfatizou Sartori.

