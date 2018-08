Preso homem acusado de matar o cunhado em Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (24), um homem de 25 anos acusado de matar o seu cunhado em Porto Alegre. O crime ocorreu no dia 26 de outubro de 2013, no bairro Santa Tereza, na Zona Sul de Porto Alegre.

Agentes da 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o assassino expedido no primeiro semestre de 2014. Desde então, o indivíduo estava foragido.

De acordo com o delegado Eibert Moreira, as investigações apontaram que a vítima possuía desavenças com o criminoso e, em razão disso, eles já haviam se ameaçado reciprocamente. “Além deste fato, o suspeito também tinha vinculação com uma organização criminosa e estava sempre armado”, relatou o delegado.

Outro homicídio

Em cumprimento a mandado de prisão preventiva, um jovem de 20 anos foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira, na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. Ele é suspeito de participar de um homicídio e possui diversos antecedentes pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.

De acordo com a delegada Elisa Souza, o assassinato ocorreu em fevereiro deste ano, quando um homem de 19 anos, que estava na residência da sua namorada, no bairro Cavalhada, foi sequestrado por sete indivíduos pertencentes a uma organização criminosa. “Os indivíduos teriam levado a vítima até a Vila Pantanal, onde a executaram com diversos disparos de arma de fogo”, relatou a delegada.

Além do sequestro, os suspeitos também teriam roubado pertences da residência da namorada da vítima. “Nove indivíduos foram indiciados pelo crime e sete tiveram suas prisões preventivas decretadas pela Justiça. O homem capturado nesta manhã é o terceiro suspeito preso, os demais permanecem foragidos”, completou Elisa.

Alvorada

Na manhã desta sexta-feira, policiais da Delegacia de Capturas do Departamento de Investigações Criminais prenderam um homem de 46 anos no bairro Sumaré, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo o delegado Arthur Raldi, a prisão se deu em cumprimento a um mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória definitiva por homicídio qualificado.

O indivíduo, que recebeu uma condenação de 13 anos, possui acusações por roubo a estabelecimento comercial, associação criminosa, receptação qualificada, entre outros crimes, de acordo com informações do delegado.

Viamão

Um homem de 32 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira, em Viamão, na Região Metropolitana, durante uma operação da 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios e de Proteção à Pessoa. De acordo com o delegado Eibert Moreira, o preso é suspeito de participar de uma dupla tentativa de homicídio contra dois homens, ocorrida em outubro de 2015 no bairro Lami, na Zona Sul de Porto Alegre.

Segundo as investigações, o indivíduo teria auxiliado um adolescente infrator no crime. “O fato teria sido motivado por uma das vítimas ter confrontado o adolescente, que é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas da região”, disse o delegado.

