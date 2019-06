Preso homem considerado líder do tráfico de drogas no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre

Ação da Polícia Civil cumpriu atividade de prisão preventiva contra Crisitian Araújo, conhecido como “Kiko”. O preso possui antecedentes por tráfico de drogas, associação ao tráfico, homicídio, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

No momento da prisão foram encontrados com o homem de, 27 anos, três armas de fogo, sendo duas pistolas calibre 380; uma pistola calibre 635, farta munição, além de 168 pinos de cocaína. Foram apreendidos, também, uma camionete e um carro de passeio ano 2018.

Segundo o delegado Cassiano Cabral, o preso é considerado o principal líder do tráfico de drogas de um condomínio no bairro Rubem Berta e é suspeito de ter ordenado pelo menos dois homicídios no ano de 2018.