Preso homem que comercializava drogas nas proximidades de uma escola na Zona Norte de Porto Alegre

A Polícia Civil, através do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), na sexta-feira (18), prendeu em flagrante um indivíduo de 19 anos de idade pelo crime de tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos centenas de pinos de cocaína e dinheiro trocado.

A ação ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas da comunidade e vários dias de vigilância acerca da prática do comércio de drogas, que estaria sendo realizado nas proximidades de uma escola, localizada no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre.

Conforme o delegado Alencar Carraro, a ação integra a Operação Anjos da Lei que combate o tráfico de drogas próximo a escolas.