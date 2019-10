A Polícia Civil de Jaguarão prendeu preventivamente o filho de Diogar Botelho Caetano, radialista da cidade, morto na noite da última segunda-feira (28). De acordo com a polícia, o jovem de 19 anos confessou o homicídio.

Caetano foi morto com onze facadas no tórax e no abdômen. Conforme a polícia questões financeiras teriam motivado o crime. O radialista foi morto em frente à casa onde morava. Ele era diretor da Rádio Jaguarão FM e apresentava ao menos quatro programas da emissora.