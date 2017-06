Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (15), um homem de 51 anos que distribuía drogas para traficantes em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A prisão ocorreu um sítio na zona rural do município.

“O preso era suspeito de ser distribuidor de cocaína, efetuando a venda para outros narcotraficantes. Com ele foi apreendido meio quilo de cocaína com alto grau de pureza, conhecida como escama de peixe”, afirmou o delegado Rafael Pereira.

De acordo com o diretor da Divisão de Investigações do Narcotráfico, delegado Mario Souza, “as ações na zona rural serão intensificadas com monitoramentos que estão em andamento”.

