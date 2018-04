Preso homem que espancou até a morte um guardador de carros em Porto Alegre

A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (02) que prendeu preventivamente um indivíduo de 28 anos suspeito de participar do espancamento de um homem de 32 anos até a morte, em 24 de setembro do ano passado, na Zona Sul de Porto Alegre.

Segundo a delegada Elisa Souza, da 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o bandido possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, roubo a estabelecimento comercial e tráfico de drogas. O suspeito e outros dois indivíduos – um deles adolescente – arrastaram a vítima pela avenida Icaraí e agrediram o homem até a morte com pedradas, chutes e socos.

A investigação apontou que tanto a vítima quanto os agressores estavam cuidando de carros na avenida naquela noite e houve uma desavença entre eles em razão de R$ 25 pagos por um motorista que deixou o carro na região. “As imagens do fato são impactantes, demonstrando extrema frieza dos autores e um alto grau de violência”, relatou a delegada.

O adolescente que participou do crime já foi identificado. As investigações prosseguem para a identificação do terceiro assassino, de acordo com a Polícia Civil.

