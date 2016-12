Preso, homem que matou seis pessoas em um bordel disse que agiu “tomado pela emoÃ§Ã£o”

O cabeleireiro William Roberto Ferreira Costa, 27 anos, admitiu nesta quinta-feira (22) que matou seis pessoas em um bordel em Jaboticabal (SP). Ele alegou que agiu “tomado pela emoção”, após desarmar um homem que havia sacado uma arma contra ele. Segundo testemunhas, o atirador buscou um revólver no seu carro.

Costa disse também que não tinha a intenção de matar ninguém. Ele foi preso após se entregar à polícia. De acordo com o delegado Wanderley Santos, testemunhas afirmaram que o assassino se irritou após não ter sido atendido por uma garota de programa que estava com outro cliente e abriu fogo no local.

Dione da Silva Lima, 30 anos, que trabalhava na casa de prostituição, foi morta em um dos quartos do estabelecimento. Também morreram o barman Zacarias Castor Ataídes, 55 anos, a garota de programa Maria Lucia do Carmo Alvarenga, 46 anos, o empresário Anderson Ricardo Montenor, 37 anos, a dona do bordel, Leonilda Lucindo, 72 anos, e a neta dela, Elaine Cristina Lucindo da Silva, 29 anos, que trabalhava como garçonete. Os corpos de quatro vítimas que moravam em Jaboticabal foram enterrados nesta quinta-feira.

De acordo com a Polícia Civil, o atirador se entregou por volta das 14h e estava acompanhado de um advogado. Ele é casado, pai de um recém-nascido e não tinha antecedentes criminais. Em entrevista, Costa afirmou que se envolveu em uma briga depois que Dione foi levada a um quarto por outro cliente para um programa.

Ele disparou, na maioria das vezes, em direção às cabeças das vítimas, e teve tempo de recarregar o revólver diversas vezes, além de recolher os projéteis. (AG)

