Policias militares do 32º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no bairro Sete de Setembro, em Sapiranga. Durante patrulhamento de rotina, os agentes abordaram o indivíduo e, com ele, foram apreendidos um fuzil 5.56, um carregador, 30 munições, um colete balístico, duas toucas ninja e uma faca.

