Preso homem que transportava 13 quilos de cocaína no Litoral Sul gaúcho

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na -feira (11) um homem que transportava 13 quilos de cocaína na BR-392, em Rio Grande, no Litoral Sul do Rio Grande do Sul. Os policiais rodoviários abordaram o traficante, que dirigia um Volkswagen Saveiro, no quilômetro 47 da rodovia, no sentido Capital-interior.

O criminoso tem 35 anos. De acordo com a PRF, o possível destino da droga era o município de Rio Grande. O traficante não revelou a origem da cocaína.

Litoral Norte

Na madrugada de ça-feira (10), na BR-101, em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, a PRF e a BM (Brigada Militar) prenderam um homem que dirigia um Ford Fusion que havia sido roubado em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Durante uma blitz na rodovia federal, o criminoso, de 21 anos, tentou fugir da abordagem policial. As equipes realizaram o acompanhamento tático, mas o motorista do veículo desobedeceu diversas ordens de parada. Quando foi impedido de prosseguir em Torres por uma barreira, o bandido efetuou disparos de arma de fogo, atingindo as viaturas da PRF e da BM, e depois foi capturado.

Ninguém ficou ferido. O criminoso, natural de Santa Catarina, possui antecedentes criminais por receptação de veículos roubados e mercadorias roubadas no seu Estado.

