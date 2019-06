A Polícia Civil realizou a prisão, no domingo (2), do homem de 47 anos suspeito de ter estuprado mulher desacordada na zona norte da Capital, ter filmado o ato e divulgado o vídeo na internet. Ele se apresentou, acompanhado de seu advogado, na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, e confessou o crime.

