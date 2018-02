Preso homem suspeito de estuprar sobrinhos de sua mulher na Zona Norte de Porto Alegre

A Polícia Civil, por meio da Decap (Delegacia de Capturas), do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), prendeu, na manhã desta segunda-feira (19), um homem, de 59 anos pela prática do crime de estupro de vulnerável, na Zona Norte de Porto Alegre.

A ação, que ocorreu no bairro Sarandi, se deu em cumprimento a mandado de prisão preventiva determinada em sentença condenatória. De acordo com o delegado Arthur Raldi, o indivíduo é suspeito de abusar sexualmente de duas crianças, um menino de sete anos e outro de 11 anos.

As vítimas são sobrinhas da companheira do criminoso. “A mãe do menino de sete anos ficou desconfiada e acabou descobrindo, pois durante sua infância e adolescência, ela também havia sofrido os mesmos abusos do indivíduo”, relatou o delegado.

Deixe seu comentário: