A Polícia Civil prendeu nessa segunda-feira um homem em Arroio do Sal. O indivíduo é suspeito de integrar organização criminosa investigada no município e voltada para a prática de roubos com utilização de arma de fogo. As vítimas são comerciantes estabelecidos na cidade, sendo este o terceiro integrante identificado e preso preventivamente nos últimos sete dias.

