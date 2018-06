Preso jovem que tentou matar o próprio pai a tiros na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul

A Polícia Civil prendeu na quarta-feira (27), em Itaqui, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, um jovem de 20 anos por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e posse de munições de calibre restrito. Ele foi detido após tentar matar o próprio pai.

Segundo o delegado Charles Nascimento, na madrugada de quarta, o indivíduo chegou à residência do seu pai com uma arma de fogo e ameaçou o seu irmão, um bebê de 2 meses e a sua irmã, tendo entrado em luta corporal com o pai, que tentou desarmá-lo. “Contudo, o indivíduo conseguiu efetuar um disparo na direção do pai, acertando a perna direita. Após tomar conhecimento do fato, os policiais civis imediatamente deram início a várias diligências, no intuito de encontrar e prender o autor do fato, o que ocorreu na parte da manhã”, explicou o delegado.

Ainda durante a ação, foram apreendidos cerca de um quilo de maconha, 500 gramas de crack e 50 gramas de cocaína, em diversas porções, grande parte já fracionada para a venda. Uma balança de precisão e diversas munições de arma de fogo, de calibre .40 e 9 milímetros, de propriedade do homem, também foram recolhidas.

Outros crimes na fronteira

A Polícia Civil apreendeu na quarta-feira um adolescente de 17 anos por ato infracional análogo ao crime de homicídio em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. O menor é suspeito de ter participado de um assassinato ocorrido durante o carnaval fora de época do município, em março deste ano.

Em Alegrete, também na Fronteira Oeste, um homem de 23 anos foi preso preventivamente por homicídio. Segundo o delegado Valeriano Neto, ele é suspeito de ser o autor de um crime ocorrido em 15 de abril de 2017, quando uma mulher foi morta a tiros no bairro Novo Lar.

Deixe seu comentário: