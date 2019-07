Preso mais um suspeito de vender imóveis que desabaram na Muzema, no Rio de Janeiro

Um dos suspeitos pela venda dos imóveis do edifício que desabou na comunidade de Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi preso nesta sexta-feira (5). Renato Siqueira Ribeiro tinha prisão temporária decretada e foi localizado em uma casa na Região Serrana do Rio, por integrantes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais (Draco-IE) da Polícia Civil. O suspeito mudou de residência por diversas vezes enquanto investigado, mas não ofereceu resistência à abordagem policial.

Renato é o segundo preso por envolvimento com as obras e a venda dos imóveis, que desabaram em abril deste ano, deixando 24 mortos. O primeiro a ser detido foi Rafael Gomes da Costa, de 26 anos, encontrado no dia 18 de maio. José Bezerra de Lima, conhecido como Zé do Rolo, também teve prisão decretada, mas está foragido.

De acordo com a polícia, Renato irá responder pelo crime de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, visto que o prédio não tinha qualquer autorização do município para ser erguido.

