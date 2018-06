Preso morre assassinado em prisão da Lava-Jato no Paraná

O preso João Carlos Cassiano Coelho, 26, foi assassinado no CMP (Complexo Médico-Penal), na região metropolitana de Curitiba (PR), na quinta-feira (14). Ele estava em uma cela de isolamento com outro detento. Os dois teriam se desentendido e Coelho morreu espancado. No CMP estão presos da Operação Lava-Jato como o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha.