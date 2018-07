Preso motorista que dirigia bêbado e que tentou tentou fugir após bater em um carro roubado em Vacaria

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na noite de sábado (07) um motorista que dirigia bêbado e que tentou tentou fugir após bater em um carro roubado em Vacaria.

Após comunicação telefônica, os policiais se dirigiram à BR 285, no Km 130 (próximo ao antigo pedágio), para atendimento de um acidente envolvendo um VW/Fusca e uma Ford/F1000, ambos emplacados em Vacaria.

Ao chegar no local, os agentes constataram que o carro foi registrado como furtado por volta das 15h na delegacia da cidade. Também foram informados que o motorista do Fusca havia fugido logo após o ocorrido pela mata na lateral da via.

Os policiais localizaram o homem escondido no mato a pouco mais de 100 metros do local do acidente. Nitidamente embriagado, o homem de 56 anos e natural de Esmeralda (RS) fez ainda o teste do etilômetro, com resultado de 1,65 mg/L ar expelido pelos pulmões.

Pelo flagrante no crime de embriaguez, o homem foi preso pela PRF e encaminhado à polícia judiciária, onde também admitiu a autoria do furto do veículo. O veículo foi recolhido para restituição ao proprietário.

