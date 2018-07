Preso no Rio de Janeiro, o diretor da General Eletric era tido como incentivador de conduta ética

Daurio Speranzini Junior, o CEO da GE (General Electric) para a América Latina, preso pela PF (Polícia Federal), é um executivo que sempre foi reconhecido pelos funcionários como um incentivador dos programas de ética e compliance, a área responsável por manter o cumprimento das leis dentro da multinacional. Na GE desde 2011, Speranzini Junior escalou a hierarquia rapidamente, apesar de ter sido demitido pela concorrente Philips no ano anterior “após investigação interna”, segundo informações da Procuradoria.

Procurada pela reportagem, a Philips não detalhou os motivos da saída do executivo. Já a GE não comenta o assunto. Em nota, a empresa exalta os 30 anos de experiência do profissional, sendo duas décadas na área de saúde. Speranzini alcançou o cargo de vice-presidente comercial da GE em 2013 e foi nomeado para uma nova função de direção em 2014. Sua mais recente promoção para a vaga na presidência da operação latino-americana da multinacional aconteceu em novembro de 2017.

Naquele momento, as investigações decorrentes da Operação Fatura Exposta (que meses antes prendeu o ex-secretário de Saúde Sérgio Côrtes) já avançavam sobre o período em que Speranzini havia sido CEO da Philips até 2010. Segundo a Procuradoria, ele “permaneceu realizando as contratações espúrias com o poder público” mesmo após assumir o comando da GE.

Sobre o protagonismo de Speranzini nos assuntos relacionados a compliance na GE, a empresa afirma que todos os executivos que ocupam cargos de liderança na companhia, e não apenas ele, são convidados a participar de eventos com os funcionários sobre o tema. Os investimentos da Philips e da GE na indústria de máquinas de saúde no Brasil avançaram nos últimos anos.

A divisão de saúde da GE comercializa equipamentos médicos de imagem, como mamografia e ultrassom, além de serviços como manutenção, para hospitais públicos e privados. A empresa expandiu sua carteira de clientes no País após iniciar fabricação nacional, em 2010, em Contagem (MG), com a produção de raio-X.

Desde então, a unidade progressivamente introduziu a produção de tomografias, arcos cirúrgicos, ressonâncias e adicionou a linha de ultrassom em 2014. O resultado foi uma expansão das vendas a hospitais fora do eixo Rio-SP.

No início de 2017, a Philips anunciou intenções de realizar parcerias público-privadas para atuar na gestão de hospitais públicos, além de parcerias com empresas de medicina diagnóstica para prestar serviços a governos como o que já vinha fazendo com o governo da Bahia desde 2015. Também no ano passado, a empresa modernizou suas linhas de produção de equipamentos com ressonância e tomografia em Minas Gerais. Procurada pela reportagem, a Philips não informa se a deflagração da operação da Polícia Federal terá impacto sobre sua estratégia de expansão no mercado de saúde pública no Brasil.

Deixe seu comentário: