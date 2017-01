Preso no Rio motoqueiro que sequestrou uma menina de 11 anos

Um motoqueiro de 42 anos foi preso após confessar, em depoimento em uma delegacia no Rio, o sequestro de Thifany Nascimento de Almeida, de 11 anos. Sandro Borges de Mattos foi identificado por moradores da comunidade onde a menina mora, que o agrediram antes de entregá-lo à polícia.

Agentes foram acionados e encontraram o suspeito amarrado e com lesões no corpo. Com base nas provas reunidas, a delegada Elen Souto pediu à Justiça a decretação da prisão do autor, e o pedido foi concedido. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para localizar a criança.

“Um vizinho diz que viu ele sair com um saco preto de lixo de casa na noite de domingo [15] e, quando questionou o que ele fazia, ele teria dito que ia enterrar um cachorro. Minha mulher está à base de remédios. Estamos desesperados”, diz o comerciante Jorge Ferreira de Almeida, 55 anos, pai de Thifany.

A polícia interditou o imóvel onde mora Mattos para realizar uma perícia. No local, é possível ver uma motocicleta laranja e preta que teria sido usada no sequestro.

