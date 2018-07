Preso, o ex-presidente Lula disse que o Judiciário não merece mais respeito, afirmou líder do MST

“Indignado”, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse a interlocutores que o Poder Judiciário não merece mais respeito. Foi o que afirmou João Pedro Stédile, coordenador nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra), após visita ao petista na quinta-feira (05), na Superintendência da PF (Polícia Federal) em Curitiba (PR).

“A indignação dele é tão grande que disse para nós: ‘A comportar-se desse jeito, esse Poder Judiciário não merece mais respeito de ninguém'”, relatou Stédile a jornalistas. Segundo o ativista, o ex-presidente afirmou que a Justiça precisa recuperar a compostura e se guiar pela Constituição, garantindo os direitos das pessoas.

Também participou da visita o ex-presidente nacional do PT Rui Falcão. Há exatamente três meses, o juiz Sérgio Moro expediu mandado de prisão contra Lula. Repetindo relatos de apoiadores que visitaram o petista na cadeia, Stédile apontou uma aparente dualidade no ex-presidente. Segundo ele, Lula está “sereno e puto da cara”.

O líder do MST disse que o ex-presidente está indignado com a situação do País e com o que entende como manipulações do STF (Supremo Tribunal Federal). “Ele está puto da cara porque acompanha pela televisão as notícias. Está muito bem informado”, afirmou. De acordo com Stédile, Lula ficou muito satisfeito com a agenda de mobilizações dos movimentos populares para os próximos meses.

O ativista disse que será feito um abaixo-assinado dirigido à presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, para que seja pautada uma das ações declaratórias de constitucionalidade que tratam da execução provisória da pena. É o caso do ex-presidente, que foi preso antes do julgamento do seu processo nas instâncias superiores.

O ex-presidente também declarou apoio a Marília Arraes, que busca se candidatar pelo PT ao governo de Pernambuco. O partido está dividido no Estado – uma ala quer colocar a campanha de Marília na rua, enquanto a outra deseja fechar uma aliança com o PSB, que tenta reeleger o atual governador, Paulo Câmara.

A manifestação de Lula ocorre simultaneamente ao avanço das negociações entre o PSB e o PDT do presidenciável Ciro Gomes. “Se estivesse em Pernambuco como militante, já estaria em campanha pela Marília Arraes”, Lula teria dito a Stédile e Falcão. Segundo Stédile, o ex-presidente acredita que a legenda precisa criar vergonha e disputar com suas ideias.

TRF-4

A 8ª Turma do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) negou dois pedidos da defesa do ex-presidente Lula contra o juiz Sérgio Moro, para que ele seja declarado suspeito nos julgamentos de duas ações ainda em andamento na Justiça Federal de Curitiba – uma relacionada ao sítio de Atibaia e a segunda à compra de um prédio para o Instituto Lula.

A defesa de Lula alegou que Moro participou como palestrante no Lide Brazilian Investment Fórum, em Nova York (EUA), em maio deste ano, promovido pela empresa de João Dória Jr, candidato ao governo de São Paulo, e que o magistrado fez referência à prisão de Lula. O desembargador federal João Pedro Gebran Neto afirmou que existe a tentativa nítida de politizar solenidades que não são políticas e que a presença de políticos não transforma um evento em político-partidário.

“A participação de eventos com ou sem a presença de agentes políticos não macula a isenção do juiz, em especial porque possuem natureza meramente acadêmica, informativa ou cerimonial, sendo notório que em tais aparições não há pronunciamentos específicos a respeito de processos em andamento”, defendeu Gebran Neto.

Deixe seu comentário: