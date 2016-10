Preso o homem que atropelou outro homem só porque ele teria “olhado para a sua namorada”

Um rapaz de 26 anos foi condenado a 20 meses de prisão após atropelar deliberadamente um homem que teria olhado para sua namorada.

O inglês William Whitehorn abordou a vítima e iniciou uma discussão com ela por ter ficado incomodado com os supostos olhares para sua namorada. Em seguida, os dois desceram em uma estação de trem e Whitehorn pegou seu carro no estacionamento e perseguiu o homem. Na sequência, ele o atropelou.

“As ações de Whitehorn foram extremamente perigosas. Ele estava furioso com a vítima, que ele não conhecia e que pensava que havia olhado para a namorada dele, e reagiu jogando o carro em cima dela”, afirmou o investigador da polícia local Michael Stephenson.

A pena de Whitehorn, que perdeu o direito de dirigir, começou a ser cumprida. A vítima sofreu apenas escoriações leves pelo corpo. O caso aconteceu em Surrey, na Inglaterra.

