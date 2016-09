Preso o homem que entrou escondido em um banheiro feminino e filmou uma mulher nua

Um homem foi detido pela Polícia Civil após entrar no banheiro feminino de uma agência do Poupatempo, em São Paulo, e filmar uma mulher, que estava nua, pela fresta da porta da cabine.

A mulher estava no estabelecimento com o marido quando resolveu ir ao banheiro. Segundo relatado pela vítima à polícia, ela entrou em uma cabine e, ao se despir, viu um braço se estender por uma fresta na porta. O homem segurava um celular e a filmava no banheiro.

Ela se vestiu e saiu da cabine para avisar seu marido do ocorrido. Enquanto isso, o homem tentou fugir a pé do local. A polícia encontrou o suspeito a três quadras da agência, ainda com o celular em mãos. No aparelho havia um vídeo mostrando as nádegas e outras partes íntimas da mulher. O homem e o telefone foram apreendidos. (AG)

Comentários