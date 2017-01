Preso o ladrão que assaltou uma casa e pegou no sono

Um criminoso foi preso nesta quarta-feira (4) cinco dias após ter invadido um casa e ter sido flagrado pelos donos do lugar tirando um cochilo na cama deles. O rapaz, de 18 anos, cujo nome não foi divulgado pela polícia, acordou assustado depois de ser surpreendido e conseguiu fugir, mas acabou identificado.

O caso aconteceu em Hampton Park, em Melbourne, na Austrália. As informações são da rede de televisão “ABC News”.

A invasão aconteceu no último dia 29. Segundo os donos, eles voltaram para casa e se surpreenderam com o invasor que havia empurrado a cama de um quarto para a sala para tirar um cochilo. Quando o casal entrou na residência, o criminoso acordou assustado e sacou uma arma para ameaçar os donos do local e, em seguida, fugir.

No entanto, ele foi flagrado por câmeras de segurança da residência, o que ajudou a polícia local a identificá-lo. Ele acabou preso, apesar de não levado nenhum pertence do casal.

O jovem deverá participar de uma audiência judicial, durante a qual ouvirá as acusações contra ele.

