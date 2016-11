Preso o quinto suspeito de envolvimento na morte de um empresário no estacionamento de um supermercado em Porto Alegre

O quinto suspeito de envolvimento no assassinato do empresário Marcelo Oliveira Dias, 44 anos, no estacionamento do supermercado Zaffari, no bairro Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (23) durante uma operação na Capital contra o roubo de veículos.

Outros quatro suspeitos já haviam sido presos pelo crime, ocorrido no dia 20 de outubro. Fábio Fogaça, Bruno Fernando Sanhudo Teixeira, Geovani Bueno Antunes, Carlos Henrique dos Santos Duarte e Rafael Panosso de Albuquerque – que estava foragido – responderão por homicídio triplamente qualificado, formação de quadrilha e tentativa de homicídio contra a filha do empresário, que presenciou a execução. Régis Maurício Lima Alves, que também integrava a quadrilha, foi morto durante uma operação policial.

Crime

Os bandidos confundiram o empresário com um traficante rival. A vítima manobrava o seu carro no estacionamento do supermercado quando outro veículo se aproximou e os criminosos efetuaram os disparos. Dias estava acompanho da filha de 4 anos, que sofreu ferimentos leves.

