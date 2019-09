A polícia de São Paulo prendeu na tarde desta sexta-feira (06) um dos seguranças suspeitos de chicotear e torturar um adolescente de 17 anos no supermercado da rede Ricoy. O outro segurança continua foragido e com a prisão decretada. Na segunda-feira (02), um vídeo que circulava nas redes sociais mostrava a agressão praticada com fios elétricos por dois seguranças.

Deixe seu comentário: