Preso o terceiro criminoso envolvido no assalto e espancamento de uma técnica de enfermagem em Porto Alegre

Um criminoso foi preso pela Polícia Civil, na noite de segunda-feira (04), no bairro Agronomia, na Zona Leste de Porto Alegre. De acordo com o delegado Juliano Ferreira, ele é suspeito de participar de uma tentativa de latrocínio contra uma técnica de enfermagem ocorrida no dia 28 de fevereiro de 2017, no bairro São José, na Capital.

“Outros dois indivíduos envolvidos no crime foram presos pela Polícia Civil poucos dias depois do fato”, disse o delegado. O último bandido capturado também é suspeito de roubo de um veículo no dia 5 de fevereiro de 2017, no mesmo bairro. “Além desses dois crimes, ele foi reconhecido como autor de dois roubos a pedestres”, completou Ferreira.

Assalto

A tentativa de latrocínio aconteceu quando a técnica de enfermagem voltava do trabalho. Ela foi abordada pelos criminosos na rua Vidal Negreiros e se negou a entregar a bolsa e um celular. Os ladrões espancaram a mulher, que foi hospitalizada em estado grave.

Os assaltantes fugiram do local em um carro com os pertences da vítima. Ela recebeu alta hospitalar no dia 8 de março do ano passado e, segundo familiares, ainda está abalada psicologicamente.

Receptação

Na noite de segunda-feira, um homem de 23 anos foi preso em flagrante por receptação no bairro Navegantes, na Zona Norte de Porto Alegre, durante ação da Central de Volantes da Divisão Judiciária e de Operações do Departamento de Polícia Metropolitana.

Segundo o delegado Roger Bittencourt, com o indivíduo foi recuperado um veículo Ford New Fiesta, que estava com as placas adulteradas. O carro havia sido roubado no domingo (03), na avenida São Sebastião, no bairro Nonoai, na Zona Sul da Capital.

A prisão ocorreu durante a Operação Predador, que como objetivo combater o roubo e furto de veículos, bem como recuperar os bens subtraídos das vítimas.

