Preso o último suspeito de envolvimento em uma chacina em Porto Alegre

A Polícia Civil informou nesta sexta-feira (08) que prendeu, na segunda-feira (04), o último suspeito de envolvimento em uma chacina ocorrida no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre, no dia 27 de dezembro de 2017. Na época, cinco pessoas foram assassinadas.

A investigação, coordenada pelo delegado Rodrigo Reis, identificou cinco autores do crime e a sua motivação. Um dos envolvidos já morreu. Dois executores dessa chacina também foram identificados como autores dos homicídios ocorridos no complexo esportivo da Pucrs no dia 16 de dezembro de 2017.

De acordo com testemunhas, teriam participado do crime oito pessoas, todos pertencentes a uma facção criminosa oriunda do bairro Bom Jesus que ocupa diversas áreas também do bairro Lomba do Pinheiro. Segundo Bicca, os autores da chacina acreditavam que parte das vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas no Beco da Taquara, controlado por uma facção rival. A intenção era matar as vítimas para dominar os pontos de venda de drogas da localidade.

